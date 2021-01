C'è Posta Per Te, Florinda perdona i tradimenti di Alessandro: la promessa strappata a Maria De Filippi

Giada Oricchio 23 gennaio 2021 a

Nella terza puntata di “C’è Posta per Te”, sabato 23 gennaio, non manca la storia adulterina e Maria De Filippi concede il bis dell’ormai famoso: “Fregatene!”. Alessandro, da Siracusa, ha tradito la bella ed elegante moglie Florinda durante il lockdown e quando è stato scoperto, ha raccontato solo un pezzo di verità. Dopo qualche mese, lei lo ha sgamato di nuovo perché come un pollo ha conservato chat e messaggi e lo ha buttato fuori casa. Alessandro, come di consueto, si sentiva trascurato e ha cercato attenzioni altrove. Si definisce un “vigliacco distrutto, a volte l’uomo è bestia” e chiede perdono, ma la donna, occhi grigi e capelli biondi, non gli crede e rilancia: “Lo ha fatto anche con un’altra collega. Ho sofferto troppo. Mi sono scaricata la memoria del suo cellulare, ho i whatsapp sul mio computer in real time. Adesso ha capito che non deve più scrivere. Lo guardo e penso: come ha fatto a mentirmi così bene? Merita il Nobel proprio!”.

La donna è affranta ma non dà soddisfazione: “Non piango perché non lo meriti!”. Viene fuori che “la cretina” (ipse dixit), cioè l’amante, il giorno del compleanno del traditore faceva il video tagliando fuori Florinda da tutte le inquadrature e che l'uomo "con tre neuroni" ci avrebbe provato pure con una seconda collega. La moglie lo asfalta: “Ti sono caduti pure i capelli nel giro di un anno, ti sei imbruttito e ti sta bene! Questa storia ti ha rovinato. Avevi tutto, che stupido!”. Florinda è una donna forte e in gamba, non si è spaventata nemmeno davanti al fatto che lui sia affetto da sclerosi. Maria De Filippi capisce che la porta è aperta: “Sono stati 12 anni felici? Sì? E allora fregatene!”, la donna replica: “Secondo te se lo merita? Se succede di nuovo ti chiamo. Gli darei uno schiaffone”. Apre la busta: niente schiaffi, solo baci.

