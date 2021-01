C'è Posta Per Te, il pubblico esplode per Can Yaman. Maria De Filippi: "Riusciamo a contenerci?"

Giada Oricchio 23 gennaio 2021 a

Ovazione, cori e gridolini infiniti per Can Yaman nella terza puntata di “C’è Posta per Te”, sabato 23 gennaio. “Riusciamo a contenerci?!” così Maria De Filippi calma il pubblico sovraeccitato di “C’è Posta per Te”, il people show di Canale 5, alla vista di Can Yaman, l’attore turco di “DayDreamer” nonché (molto) presunto fidanzato di Diletta Leotta. Can Yaman è stato invitato per fare una sorpresa a Maria, zia di una ragazza che ha perso la madre. La donna si è presa cura dei figli della sorella come se fossero suoi, Maria De Filippi legge una lunga lettera di gratitudine da parte della nipote e le fa incontrare Can Yaman, il cui volto è uno sconcertante equilibrio tra il bel tenebroso e il bravo ragazzo.

L’attore parla a Maria con estrema dolcezza: “Sono seduto accanto a un angelo. Anche io sono stato cresciuto da due nonne, i miei genitori lavoravano tanto. Questa storia mi emoziona perché penso al passato, le donne sono importantissime e sarei una nullità senza quelle della mia vita. Il mio lavoro non è solo recitare, è anche la gioia di toccare le vite degli altri. Potrei fare l’avvocato, potrei anche smettere (si alza un sonoro no in studio, nda), ma mi piace portare emozione e questo mi convince a non smettere mai”.

Poi le fa una serie di regali e aggiunge: “Ti do anche il mio numero, ma prometti di non darlo in giro”. Dal pubblico si leva un disperato: “Dallo anche a me!”. Il marcantonio è assai generoso: “Se dovessi scegliere una cosa di me, cosa vorresti?” e Maria De Filippi, sommersa dalle urla di piacere delle donne del parterre, dice: “Fai attenzione…”. Maria prende la giacca customizzata e Can Yaman resta in canotta nera con bicipiti in vista. Pubblico in visibilio e ormoni in libera uscita.

