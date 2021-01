Malgioglio paranormale. "Si chiama Gina", cosa sa del fantasma del GfVip

Francesco Fredella 21 gennaio 2021 a

Cristiano Malgioglio sui social parla di Gina. Ma chi è? Un vero tormentone in queste ore: accade di tutto tra i fan del Grande Fratello vip. La faccenda di Gina, che a primo acchito fa pensare alla Lollobrigida (ma non è così), diventa un giallo. Malgy riferisce: “A Gina piace il pollo”. E chi sarà mai? Una nuova concorrente? Un fonte segreta ci dice che non ci sarà nessun nuovo ingresso vip nella casa del Grande Fratello, in vista finalissima che verrà dispiegata il prossimo mese. Si tratterebbe, secondo rumors, del fantasma della casa. Proprio Guenda Goria, qualche giorno fa, ha riferito di strane presenze a Cinecittà durante la permanenza al Grande Fratello. Addirittura ha parlato di una donna vestita di nero. Ora Malgy parla di una certa Gina. E, a conti fatti, tutto potrebbe essere collegato.

Anche Giacomo Urtis, che il Tempo ha contattato oggi, racconta: “Strane presenze, rumori. Secondo me c’è un fantasma. Ci credo”. E gli fa eco Malgy che avrebbe svelato ad una fonte segreta: “Ho gli incubi. Ancora adesso non riesco a dormire per il fantasma. Di notte, in quella casa, avvertivo la sua presenza”. Gelo tra gli amanti del Gf vip. Servirebbero i Ghostbusters? Potrebbero arrivare molto presto.

