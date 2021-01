Andò via di casa. Bomba di Andrea Roncato su Stefania Orlando

Francesco Fredella 18 gennaio 2021 a

a

a

Per la prima volta rompe il silenzio: Andrea Roncato parla dell’ex moglie Stefania Orlando. Una separazione dolorosa. La Orlando a Chi dice che la nuova moglie di Roncato sia molto gelosa. “Mi ha lasciato lei. E’ andata via di casa e poi ho saputo che è andata a vivere con un altro”, tuona Roncato. “E’ stata con questa persona diversi anni. A mia moglie di Stefania non gliene frega nulla. E’ una storia di 23 anni fa”, continua Roncato. Che fa mea culpa: “Sicuramente non sono stato un marito modello”.

Roncato non vuole vederla e nemmeno sentir dire “ex moglie di Roncato”. “Il passato è passato. Punto. Basta”, dice l’attore. “Stai tranquilla. Fai il tuo GfVip, cerca di vincere anche da parte mia e di mia moglie”, conclude Roncato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.