Muore Phil Spector, dai Beatles alla condanna di omicidio

Phil Spector, uno dei più influenti produttori musicali nella storia del rock, il cui stile «Wall of Sound» ha rivoluzionato i metodi di registrazione all’inizio degli anni ’60, è morto in prigione per cause naturali all’età di 80 anni. Lo riferisce il dipartimento penitenziario della California in una nota, mentre il sito Tzm scrive che sarebbe morto a causa del Covid.

Una vita tumultuosa quella di Spector - che tra l’altro fu produttore anche dei Beatles - terminata tragicamente: per quanto rivoluzionari siano stati i suoi successi in studio, quei risultati sono stati quasi completamente oscurati dalla sua condanna del 2009 per l’omicidio dell’attrice Lana Clarkson.

