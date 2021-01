La nuova vita di Akash Kumar: un nuovo amore e addio all'Italia

Francesco Fredella 11 gennaio 2021 a

Adesso Akash Kumar, il super modello che fa impazzire le donne, pensa di lasciare l’Italia. Ha girato il mondo con la moda sulle più importanti passerelle. Ora, però, sta pesando ad una nuova avventura: il cinema. “Mi piacerebbe fare l’attore, studiare per diventarlo. Ma lo farò a Los Angeles non in Italia. Credo che ci sia poco per me qui. Mi sarebbe piaciuto fare Sandokan” racconta il modello. “Ma quel ruolo lo hanno dato a Can Yaman. Pazienza, è davvero bravo. Lo merita”, puntualizza Akash.

Il pubblico ricorda la sua partecipazione a "Ballando con le stelle", ma è acqua passata. Adesso Akash cerca l’amore dopo la fine della sua storia durata 7 anni. “Sono stato malissimo, ho sofferto di attacchi di panico e non solo. Ho perso molti chili e mi sono stati vicino gli amici veri. Non ho paura a dirlo”, racconta il modello. Si vocifera da settimane che stia frequentando Giovanna Abate di Uomini e donne. Ma lui frena: “Siamo solo amici. Magari amici speciali”.

