Verissimo, Jasmine Carrisi tra musica trap e confessioni di famiglia. L'intervista con Silvia Toffanin

Jasmine Carrisi rivela tutti i segreti della sua famiglia a Silvia Toffanin nella puntata di “Verissimo” di sabato 9 gennaio: “Mio padre Al Bano è smart! Mamma Loredana? Troppo ansiosa. C'è un fratello con cui vado più d'accordo rispetto agli altri”.

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo il primo singolo “Ego”, ha partecipato al successo di “The Voice Senior”. La biondissima Jasmine, occhi oceanici e tenero sorriso, parla volentieri dei genitori: “Mio padre è molto moderno anche se non sembra. Se in macchina metto Trevis Scott lui non si scandalizza più di tanto, ascolta senza commentare. Abbiamo passato Capodanno in famiglia, siamo stati in casa tra di noi, abbiamo recuperato il senso di famiglia e di unione anche se a noi ragazzi ci manca ballare. Come si dice? Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi! Mamma e papà sono molto tranquilli, anche se mamma è molto ansiosa, troppo, mi perseguita in tutto, le vorrei dire: rilassati! Però sono genitori moderni, ci spingono a fare di più e a migliorare”.

La Toffanin le fa ascoltare una dedica del padre: “Non è facile esprimere fino in fondo cosa provo per te. Ricordo il primo giorno che ti ho tenuto tra le braccia, avevi uno sguardo intenso. Ho scoperto le tue doti quando avevo 70 anni e tu 12 anni. Per il mio compleanno avevi registrato delle canzoni. Cantavi in inglese Justin Bieber e poi Nel Sole. Ero senza parole, la musica è un albero che cresce e tu sei una mia creatura, una meravigliosa figlia fatta, abbiamo gusti diversi in fatto di musica, ma sono felice che proprio la musica ci abbia dato la possibilità di lavorare insieme, sono sicuro che andrai lontano, non perché sei mia figlia, ma perché sei tu. La strada non sarà sempre facile, ma la tua grinta, la tua determinazione e il tuo talento ti porteranno molto molto lontano… basta che non ti allontani da me. Sono fiero e orgoglioso di te, un grande abbraccio”.

La piccola Carrisi si emoziona e con voce incrinata ammette: “Sì mio padre mi sprona tanto però il bello è che riconosce sempre i miei sforzi, mi supporta in maniera sana e vedo che è felice di cuore. Crescendo il nostro rapporto si è evoluto, adesso riuscirei a parlargli di tutto. E’ super smart! E ci ama molto. Ricordo che spesso era fuori per lavoro e quando tornava ci teneva tantissimo ad accompagnarci a scuola. In macchina mio fratello e io gli facevamo ascoltare il trap e il mio sogno è un featuring di papà con un trapper”. Jasmine rivela di andare d’accordo con tutti i fratelli, ma di essere più legata a uno solo: “Ci vogliamo bene tra noi figli, non ci sentiamo spesso, ma voglio bene a tutti. Il fratello a cui sono più legata è Al Bano jr anche perché siamo molto vicini di età”.

Infine ricorda la nonna Jolanda “un carattere determinato e fortissimo come mio padre” e sul gossip che circonda da sempre la sua famiglia le va riconosciuta grande sincerità: “Negli anni scorsi soffrivo molto l’esposizione mediatica, sapere che i compagni di classe o gli insegnanti avevano letto degli articoli sui miei fatti privati, che sapessero cose della mia famiglia, spesso non vere, mi dava fastidio, poi ho imparato a prendere il lato positivo. Questa notorietà mi ha fatto comodo per la musica, è stato un trampolino di lancio. Quindi fifty-fifty: mi fa comodo, ma devo subirne le conseguenze”.

