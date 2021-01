Lorella Cuccarini positiva al Covid. Amici domani in onda, cosa cambia

Giada Oricchio 08 gennaio 2021 a

a

a

Lorella Cuccarini è stata contagiata dal Covid-19. L'insegnante di ballo di "Amici", il talent show di Maria De Filippi, lo ha rivelato in un video registrato per gli allievi. Al momento non lamenta sintomi e per questo può assistere da casa alle esibizioni degli alunni valutando regolarmente i loro progressi. La produzione ha fatto sapere che del gruppo di lavoro di "Amici", solo la Cuccarini è risultata positiva al tampone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.