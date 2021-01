Al Bano e Jasmine Carrisi avvistati a Cologno... Cosa bolle in pentola?

Francesco Fredella 08 gennaio 2021 a

Papà e figlia insieme. Vicinissimi. Uniti più che mai. Adesso più che mai Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi hanno un rapporto bellissimo. Anche grazie a The voice senior, il programma a cui hanno partecipato in coppia su Rai1. “Alcuni giorni fa li ho visti arrivare in taxi a Cologno Monzese. Mi sono avvicinata a loro e sono stati gentilissimi”, svela una fan di Al Bano. “Lui l’ha abbracciata. Un vero leone”, continua la nostra fan curiosissima. Al Bano e Jasmine sono stati nei giorni scorsi a Verissimo per la registrazione della puntata che andrà in onda sabato pomeriggio. Dalla Toffanin, qualche settimana fa, Al Bano ha spiazzato tutti rispondendo senza segreti alle domande sulle donne della sua vita. “Loredana è un compagna meravigliosa. Con Romina? Siamo fratello e sorella”, ha detto. Ed è stata subito pioggia di like e commenti positivi al video (diventato virale) sui social. Insomma: una vera dichiarazione d’amore senza precedenti.

