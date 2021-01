Nuovo progetto per Cristina D'Avena: torno alla mia passione

Francesco Fredella 04 gennaio 2021 a

Ha fatto praticamente tutto nella sua vita: sigle tv, programmi amati da grandi e piccoli. Infatti, intere generazioni sono cresciute grazie alla sua (splendida) voce. Ma adesso Cristina D’Avena torna ad un vecchio amore: la radio. Tenetevi pronti. Cristina, tra l’altro, è stata la prima vera Cosplayer interpretando “Love me Licia”: serie tv che è andata in onda nel 1986 su Italia1. Da sabato indosserà le cuffie di RTL102.5 diventando speaker d’eccezione ogni sabato mattina nel programma “Chi c’è c’è, chi non c’è non parla” con Barbara Foria e Armando Piccolillo.

“Sono felicissima di entrare a far parte della grande famiglia di RTL 102.5 e di tornare dopo tanto tempo alla conduzione radiofonica, che da sempre è stata una delle mie passioni. In questo periodo in cui il contatto con il pubblico dal vivo non è possibile, sarà emozionante entrare nelle case degli ascoltatori della più grande radio italiana con un programma di intrattenimento divertente al fianco di Barbara e Armando”, racconta quando al telefono.

Recentemente il settimanale Vanity Fair le ha dedicato la copertina. Il 24 e il 25 dicembre scorsi, invece, ha condotto insieme a Paolo Belli gli speciali di Natale dello Zecchino d’Oro “L’attesa” e “Lo Zecchino di Natale”, in onda su Rai 1.

