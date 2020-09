La svolta sexy di Cristina D'Avena. La foto bomba con lo spagnolo misterioso

03 settembre 2020 a

Svolta sexy di Cristina D'Avena, La cantante più amata dai ragazzini di ogni età per le tante sigle di cartoni animati interpretate negli anni lascia tutti senza parole con uno scatto in costume pubblicato su Instagram. Cristina si trova a Montecarlo ed appare esplosiva in un bikini nero: "Ciak si gira... vi penso", scrive D'Avena ai fan con tanto di cuoricini e taggando il profilo di mabivi2018, press agent e social media manager spagnolo. Cosa avrà in serbo per i suoi fan la cantante bolognese che a 56 anni appare più in forma che mai?