Fedez fa il Babbo Natale a Milano: mille euro a cinque persone scelte dai fan

Un rider, un senza tetto, un artista di strada, un cameriere/ristoratore e un volontario della Croce Rossa. Sono le cinque persone che hanno beneficiato delle donazioni da mille euro ciascuna raccolte su Twitch da Fedez. Il rapper ha raccolto i soldi sul suo canale e ha poi fatto decidere agli utenti come donare i mille euro e a chi.

«Ha scelto tutto la mia chat: come donarli, a chi donarli e come suddividerli. In questi due mesi - ha raccontato Fedez su Instagram - sono stati raccolti 5mila dollari, io ho arrotondato a 5mila euro. Ed è stato scelto di darli a cinque categorie diverse: mille euro a testa. Io devo andare in giro a trovare un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere/ristoratore e un volontario della Croce Rossa».

Poi, si è armato id zainetto da bambino ed è andato in giro per Milano a cercare le persone più adatte a cui consegnare il denaro. «Ce l’abbiamo fatta - ha detto sui social dopo avere finito l’impresa - ci abbiamo messo tre orette. È stato estenuante, non pensavo fosse così stancante. Mille euro a testa a cinque lavoratori diversi. È stato bello».

