Un grande evento Rai per Gigi Proietti a piazza San Giovanni, la petizione di Gasparri

Un abbraccio per Gigi Proietti a piazza San Giovanni, quando sarà possibile. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha lanciato una campagna su Change.org, la piattaforma online per petizioni e raccolte firme, per realizzare un evento dedicato al grande mattatore del teatro e del cinema recentemente scomparso.

"Roma non ha potuto salutare uno dei suoi figli più illustri degli ultimi decenni. Gran parte di ciò che Gigi Proietti ha fatto, infatti, ricollega a Roma e alla romanità", si legge nel testo che accompagna la petizione per chiedere alla Rai di organizzare un evento pubblico in una grande piazza, che coinvolga tutti gli artisti romani.

"La pandemia non ha permesso un abbraccio vero della città ad uno dei Suoi più grandi ed eterni protagonisti.

Roma si è sentita privata della possibilità di esternare il Suo affetto per un grande protagonista. E allora, come rendere possibile un abbraccio ideale da parte di tutti per compensare quello mancato? La proposta è: chiedere alla Rai (della cui vita Gigi Proietti è stato protagonista), di organizzare un evento pubblico in suo onore in un luogo grande tipo Piazza San Giovanni, dove tutti gli artisti romani possano rendere un tributo a Gigi Proietti interpretando quello che vorranno. Un evento in cui la città si possa ritrovare quando le condizioni della salute pubblica non vieteranno gli assembramenti.

Proietti e Roma meritano questo evento.", si legge nella petizione (è possibile aderire a questo link ( http://chng.it/pT9qtnBhLf ).

