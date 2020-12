Grande Fratello Vip, Flavio Briatore contro Elisabetta Gregoraci: "Furioso, rimette mano agli accordi sul divorzio"

Giada Oricchio 03 dicembre 2020 a

Come correre una maratona con piedi e mani legate. Questo è il Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci. Flavio Briatore avrebbe tuonato di voler rivedere i lauto accordi pre e post matrimoniali.

Elisabetta Gregoraci ha confermato che abbandonerà il reality show dopo la decisione di Mediaset di prolungarlo fino a metà febbraio. Lascia per non star ancora lontano dal figlio Nathan, soprattutto a Natale e Capodanno. E in questi giorni il nervosismo e l'amarezza per un percorso interrotto si sono fatti vivi in numerose litigate (ieri contro Dayane Mello e Rosalinda Cannavò e lunedì contro Giulia Salemi). La Gregoraci non ha saputo scrollarsi di dosso l'etichetta di snob e prediletta di Alfonso Signorini. Colpa anche della lettera degli avvocati che l'ex marito Flavio Briatore le ha fatto recapitare 48 ore dopo il suo ingresso nella casa del GFVip. Si è trattenuta con Pierpaolo Pretelli e ha smesso di raccontarsi, ma ciò non sarebbe bastato all'ex marito che secondo il settimanale "Nuovo TV" sarebbe "arrabbiatissimo" con Elisabetta e, citiamo testuale, starebbe valutando di "rivedere gli accordi firmati in sede di divorzio".

Secondo la rivista, Briatore non avrebbe gradito i riferimenti alla sua persona oltre al gossip degli ex fidanzati della madre di suo figlio. Sembra un convitato di pietra. Per questo avrebbe deciso di mettere mano a quegli accordi che secondo lui, le permettevano di non accettare qualsiasi cosa, compreso "il taglio del nastro alla sagra dei funghi di Reggio Calabria". Probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la lite con Giulia Salemi. La conduttrice di Soverato le ha dato della scroccona e in un confessionale ha affermato: "Cosa vi devo dire? Che chiamava 100 volte? Che non voleva pagare le cene? O il pernottamento? Questo devo dire? Diciamo che l'ho fatto capire. Io non voglio passare per snob quando lei fa la smorfiosa. Sono sempre accanto a Flavio da 15 anni, nel bene e nel male. (...). Ci sono stati degli atteggiamenti che ho visto con i miei occhi, ho visto certi messaggi che arrivavano quando noi tre eravamo a casa. Non può fare finta di niente". Dal canto suo, Giulia Salemi ha smentito categoricamente le affermazioni della Gregoraci.

