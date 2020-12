Da Lilli Gruber tutti contro la leghista. "Chieda scusa per i morti", così la mettono in mezzo

Arnaldo Magro 02 dicembre 2020 a

Da Lilli Gruber in quattro contro uno. A proposito di scuse: sono quelle che ripetutamente chiede in diretta la conduttrice di Otto e mezzo, su La7, all’assessore della Lombardia Claudia Terzi. Tutti contro la leghista. Luca Telese, Antonella Boralevi, Massimo Galli più la conduttrice, punta di diamante. In 4 contro 1. Il capo d’accusa la gestione lombarda. Più che una trasmissione, in realtà, è un processo vero e proprio.

«Chieda almeno scusa per i morti causati dalla Lombardia» ripete la giornalista almeno per tre volte. La Terzi pare in difficoltà ma non si scusa. Ci domandiamo noi allora sommessamente: «Ma il governo centrale, ha forse chiesto scusa per i morti causati in tutta Italia? Siamo il terzo Paese per numero di morti. Il ministro Speranza ha forse chiesto scusa agli italiani?» Non ci risulta proprio.

