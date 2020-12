GfVip, sei in nomination e fuori Enock. Rivolta web: omaggio a Maradona ma non a Gigi Proietti

Giada Oricchio 01 dicembre 2020 a

Sei vip al televoto del GFVip 5: Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello, Giulia Salemi, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli sono i nominati della puntata del reality show andata in onda lunedì 30 novembre. Eliminato Enock Barwuah. Polemiche sui social per il ricordo di Diego Armando Maradona, ma non di Gigi Proietti. Cristiano Malgioglio nuovo concorrente ufficiale e Giacomo Urtis ancora ospite.

Il televoto “Chi vuoi salvare?” prevede che il più votato dal pubblico sarà immune venerdì 4 dicembre, mentre il meno preferito andrà in nomination di default per lunedì 7 dicembre, ma non ci sarà alcuna eliminazione. Stefania Orlando vota Dayane Mello perché “vuole tornare dalla figlia”, Dayane nomina Pierpaolo per vendetta del voto della scorsa settimana, Andrea Zelletta punta Tommaso Zorzi perché “non c’è la volontà di avvicinarsi, mi cerca solo per il tagliaunghie”, Selvaggia Roma vota Elisabetta Gregoraci per il tira e molla con Pretelli: “Si decidesse, se non lo vuole, ci penso io” e Malgioglio stende tutti: “Quella tra loro mi sembra una di quelle brutte telenovelas venezuelane”.

Francesco Oppini nomina Dayane perché “resta distante” e Maria Teresa Ruta sceglie Pretelli: “non è capace di corteggiare Elisabetta”. La Gregoraci nomina Giulia Salemi che ricambia per la bagatella sulle vacanze pagate-non pagate in Sardegna ("famm sta zitta!"). Tommaso Zorzi manda al televoto Elisabetta perché “deve lasciare spazio a Pierpaolo di esistere, continua a cercarlo quando ha bisogno di avere il suo giocattolino, lei sa che è il suo tallone d’Achille”. Rosalinda vota Stefania Orlando "per mancanza di tatto nel giorno del mio compleanno" e Pierpaolo Pretelli sceglie Dayane perché lo disturba durante la pennica pomeridiana. Si conclude, invece, l’avventura di Enock, il fratello di Mario Balotelli. Era entrato nella casa di Cinecittà per far dimenticare di essere il “parente di” ed è uscito esattamente come il “fratello di” con appena il 5% delle preferenze (22% per Dayane Mello, 20% Francesco Oppini, 18% Rosalinda, 10% Selvaggia Roma e 8% Andrea Zelletta). Storico il suo commento: “Stasera finalmente ca*o”.

Critiche del web per la decisione del GF di mettere al corrente i vip della morte di Diego Armando Maradona così da concedergli un ultimo omaggio, mentre nessun commiato è stato riservato al grande Gigi Proietti.



