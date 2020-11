Gregoraci e Salemi, fiamme al GfVip. "Ci provava con Briatore", volano stracci

Giada Oricchio 30 novembre 2020 a

a

a

Fuoco e fiamme tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, concorrenti del GFVip 5, per una vacanza in Sardegna: accuse, insinuazioni e rivelazioni. Come quella di Patrizia De Blanck: “Giulia ci provava con Flavio”.

Nella ventiduesima diretta del GFVip 5, in onda lunedì 30 novembre, Alfonso Signorini torna sulla vecchia ruggine tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi e volano stracci. “Hai chiesto l’alloggio più volte o no? Sei stata più gentile con lui invece che con me o no? Mandavi dei messaggi in amicizia al mio ex marito o no? Non puoi negarlo e comunque non voglio coinvolgere Flavio in questa cosa. Però dico solo che se vado ospite in casa altrui ringrazio entrambi i proprietari” ribadisce la Gregoraci decisa a far passare la Salemi per un’accattona.

Ma la gieffina non ci sta: “Nessuno mi ha mai pagato la vacanza. Non cadere nel cliché del giudizio sulle altre donne… te che fai la paladina delle donne. Eri te che facevi della facce per intendere chissà che… sei una snob… In Sardegna ero con il mio gruppo e al tuo locale ho lasciato pure i soldi. Non giudicare altrimenti sai io cosa ho sentito su di te!”. E dallo studio si leva alta la voce della contessa Patrizia De Blanck interviene a gamba tesa: “Me lo ha detto pure Flavio che Giulia ci provava e lui non se la filava per niente”. E il battibecco continua sull'asse Cinecittà-Porto Cervo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.