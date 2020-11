Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci in crisi: perché vuole abbandonare il reality

Giada Oricchio 29 novembre 2020 a

a

a

Notte in bianco per Elisabetta Gregoraci in attesa di abbandonare il Grande Fratello Vip 5, il reality show di Canale 5. Elisabetta Gregoraci, nel bene e nel male, è una delle protagoniste principali di questa quinta edizione del GF entrata nella storia per la lunghezza mostruosa: durerà fino al 15 febbraio 2021. E proprio il prolungamento, che comporterebbe trascorrere il Natale lontano dal figlio Nathan Falco, avrebbe spinto l'ex signora Briatore a lasciare il reality il 7 dicembre cioè alla data originaria e dunque senza pagare penali. Tuttavia sono giorni di grande riflessione e stress per la Gregoraci che Andrea Zelletta ha confidato: "Mi dispiace interrompere quest'avventura con voi, ma sono 75 giorni che non vedo mio figlio. Per me le vacanze di Natale lontano da lui sono impensabili. Certo, sono amareggiata perché il Grande Fratello eravamo noi, il gruppo iniziale, chi viene dopo è un'altra cosa. È come se fosse un altro GF".

Venerdì pomeriggio, Alfonso Signorini è entrato nel Cucurio della casa e ha confermato l'allungamento rivelando che il programma sarebbe andato in onda anche il sabato sera in prima serata. Una promozione che ha entusiasmato gli inquilini (anche se ultimissime indiscrezioni riportano di un dietrofront di Mediaset: il reality di nuovo al venerdì per sostituire "Il silenzio dell'acqua", la fiction con Ambra Angiolini, dagli ascolti deludenti) e in parte la stessa Gregoraci, sommersa dai pensieri: il sogno del sabato sera o famiglia? Questa mattina si è alzata tardi e con gli occhi gonfi, a colazione, ha confessato: "Non ho dormito. Non riuscivo. Sono venuta in salotto, sono andata in veranda, pioveva un po'...". Rosalinda ha confermato: "Si agitava, si alzava, andava in bagno, prendeva le gocce" e Elisabetta: "Sì ne ho prese tante. Troppi pensieri... troppi. Mi sono messa a dormire alle due, poi mi sono alzata. Mi sono addormentata alle sei. Cosa vuoi che abbia dormito?!".

E la Gregoraci non sa che fuori l'ex marito Flavio Briatore l'ha "difesa" smentendo una fake news. Un giornalista/autore aveva rivelato che l'imprenditore era volato a Dubai per portare il figlio Nathan lontano dalle vicende del GF che vedevano coinvolta la madre, ma Briatore con un post su Instagram ha chiarito: "Sono andato a Dubai per lavoro...ho portato mio figlio per il desiderio di passare questi giorni insieme a lui. Il resto sono pure fantasie e pettegolezzo". Ora gli occhi sono puntati sulla conduttrice calabrese: davvero lascerà la casa di Cinecittà? Ebbene, in un'intervista a "La Stampa", il conduttore Alfonso Signorini ha dichiarato che secondo lui, la Gregoraci e Francesco Oppini resteranno, mentre Enock, il fratello di Mario Balotelli, uscirà perché ha dato tutto quello che poteva. Aggiungiamo noi: poco o niente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.