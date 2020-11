Al GfVip spunta Quarto Grado, gaffe in diretta web. E il reality si allunga a febbraio ma senza la Gregoraci

Giada Oricchio 28 novembre 2020 a

Chi ha fatto il “Quarto Grado” al GFVip 5? Mediaset ci ricasca! Ieri pomeriggio sulla Regia 2 dedicata al reality show di Canale 5 sono andate in onda le immagini della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete4. In particolare si sono viste le prove dove una persona dice: “Lo sai che non sono tanto convinto? Henry non c’è un punto macchina… spostando la scritta, dico se ti metti lì, non tanto... lasciami la 8 in onda e prova a fare Geffo… no invece prova a metterti nel punto giusto e dammi tutto largo… se lo metto qua?”.

Non è la prima volta che Mediaset incappa in un errore simile. Un mese fa circa, su Mediaset Extra, per oltre 10 minuti si videro le prove di un collegamento per un programma di Barbara Palombelli: la signora Roberta dalla cucina di casa sua divenne una guest star del GFVip.

Intanto il format della Endemol è stato prolungato: non chiuderà il 4 dicembre e nemmeno l’8 febbraio, ma il 15 febbraio 2021. E se lunedì 30 novembre entrerà Cristiano Malgioglio (e a seguire altri 9 concorrenti), il 7 dicembre Elisabetta Gregoraci abbandonerà il GF. La conduttrice calabrese non avrebbe accettato di proseguire l’avventura oltre la scadenza originaria perché vuole passare le feste di Natale con il figlio Nathan Falco, attualmente a Dubai con il padre Flavio Briatore. Nemmeno l’idea che il Grande Fratello Vip da metà dicembre sarà trasmesso anche sabato sera sembra averla convinta.

