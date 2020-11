Simona Ventura a processo per evasione fiscale: io estranea ai fatti, sono stata ingenua

18 novembre 2020 a

Simona Ventura finisce davanti al giudice con l'accusa di evasione fiscale. La showgirl reso delle dichiarazioni spontane edurante il processo a Milano per un’evasione fiscale da 500mila euro. "Mi hanno accusato di evasione fiscale e di aver frodato il fisco. Lo trovo profondamente ingiusto e per me è una profonda vergogna. Sono completamente estranea ai fatti, ho sempre dato fiducia ai professionisti che mi seguivano. La mia unica colpa è di essere stata troppo ingenua", ha detto la Ventura in relaziona alle accuse formulate dalla pm Silvia Bonardi per "dichiarazione infedele dei redditi". La pubblica accusa, in sintesi, sostiene che la showgirl non abbia pagato le imposte per quattro annualità.

Nell’udienza di oggi davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano (presidente di collegio Sandro Saba) la Ventura ha dichiarato: "Sono 34 anni che lavoro in tv e nello spettacolo. Non mi sono mai interessata di questioni tributarie perché francamente non ci capisco un tubo. Ho sempre delegato dei professionisti non per fare lo scaricabarile, ma semplicemente perché è una materia di cui non capisco nulla. Ho dato totale fiducia ai professionisti che mi seguivano".

