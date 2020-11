"Non è colpa della cicogna". Così il successo di Un Teatro da Favola diventa libro

11 novembre 2020 a

Un libro che ruberà il cuore di tutti, grandi e piccini. "Non è colpa della cicogna" (Gallucci Editore) è la pièce di successo di un Teatro da Favola che dal palco finisce direttamente in libreria. Un delicato ed esilarante racconto che spiega ai bambini in maniera semplice, divertente e mai volgare, il concepimento e che al contempo, emoziona anche noi genitori celebrando l’unico, vero lieto fine della nostra vita: i nostri figli.

Una compagnia teatrale interrompe le prove perché la figlia del regista vuole sapere come nascono i bambini: “Papà vorrei la verità... so che non è colpa della cicogna!”. Il regista decide allora di rappresentare, con l’aiuto dei suoi attori, la favola d’amore che ha portato al concepimento della bambina. Ne scaturisce un divertentissimo racconto sulla storia di una mamma e di un papà, affiancati dai buffi personaggi che popolano i loro organi riproduttivi: gli ovuli e gli spermatozoi.

Quanti genitori (ma anche nonni o zii...) si trovano in difficoltà di fronte alla fatidica domanda: “Come nascono i bambini?”. Al papà protagonista di questo libro, dopo l’iniziale smarrimento, viene l’idea di mettere in scena il momento del concepimento e, grazie a questa trovata, riesce a rispondere in maniera naturale – e soprattutto senza ricorrere ad api, fiori e cicogne – al quesito della bimba.

Così dopo l'enorme successo dell’omonimo spettacolo teatrale, nasce il libro "Non è colpa della cicogna" che si rivolge a una platea ancora più ampia, togliendo dall’imbarazzo i grandi e dando ai piccoli le prime nozioni di educazione sessuale. Con grazia e fantasia, Pietro ripercorre insieme alla figlia Alice la storia d’amore che ha portato alla sua nascita. Nel ricordo di un’estate di qualche anno prima, mamma e papà entrano in scena accompagnati dagli ovuli e dagli spermatozoi. Per raccontare, tra risate e commozione, la più bella favola del mondo.

“Per rispondere alla tanto temuta domanda il libro parte dalla storia d’amore di mamma e papà, come in una favola moderna" spiega l'autore del libro Pietro Clementi. "Papà impacciato, mamma decisa ed indipendente, i comprimari (spermatozoi e ovuli) divertenti. Secondo me e’ un ottimo spunto da dove partire per affrontare l’argomento e poi fermarsi (a seconda dell’età del bambino) oppure andare avanti (approfondendo se si vuole con altri testi). E poi e’, soprattutto nel finale, un bellissimo messaggio per noi genitori: i figli, sono l’unico vero lieto fine della nostra favola". Clementi è autore teatrale, scrittore, compositore, regista e attore. Ha prodotto più di cinquanta spettacoli per bambini in cui il pubblico è coinvolto sul piano fisico, vocale ed emotivo. Nel 2015 ha fondato la Compagnia “Un teatro da favola”, che con le sue rappresentazioni per le famiglie ha battuto tutti i record di presenze a Roma e Milano.

(“Non è colpa della cicogna” di Pietro Clementi arriverà in tutte le librerie dal 26 novembre, edito da Gallucci editore e disponibile per la prenotazione online dal 14 novembre dalle ore 11 sul sito www.galluccieditore.com o in tutte le librerie italiane. Prezzo 9,90 euro)

