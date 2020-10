Grande Fratello Vip, la tensione è alle stelle e si consuma l'ennesimo dramma tra Zorzi e Oppini

Giada Oricchio 23 ottobre 2020 a

Nervi tesi al Grande Fratello Vip 5. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando contro Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Alba Parietti interviene e cancella tutto. Un video messaggio velenoso di Matilde Brandi ha scatenato un putiferio nella casa del GF. Tommaso Zorzi ha accusato i coinquilini di essere “para**li” perché difendevano l’ex ballerina nonostante le cattiverie gratuite verso di lui, Maria Teresa, Guenda e Stefania. Elisabetta Gregoraci, ribattezzata la “dama di Monte Carlo” da Fulvio Abbate, si è offesa e ha ribattuto: “Tu sei amico solo di quelli che ti leccano il c**o”, mentre Francesco Oppini non ha preso una posizione netta facendo arrabbiare l’amico Zorzi.

In camera, l’influencer ha espresso a Stefania e MTR tutta la sua amarezza: “Il prossimo che mi dà dello stratega gli do una testata tra i denti, mi sono alzato e ho mandato tutti a fanc**o, gli ho detto str**zi e para**li, domani inizio a fargli le pernacchie. Non capisco perché litigano sempre con me ma non mi nominano mai. Domani vi faccio lezioni di strategia, andate in cucina e mandate tutti a fan**lo, è vincente. Se mi dovete leccare un braccio o gratis? Non il c**o, io giro con dei bidet umani”.

Tommaso ha cominciato anche a dubitare del rapporto con Oppini: “Non è chiaro, è veramente un para**lo, non può non prendere posizione su sta roba… dice sempre che devo capire questo o quello” e la Ruta: “Sono giorni che gli chiedevo di stringere amicizia con te e lui lo ha fatto quando è uscita Matilde”. Nella notte, la Gregoraci, dopo aver recitato il rosario con Rosalinda, ha sparlato di Zorzi ripetendo la frase sui lecca**li e dicendo che fuori si saranno accorti dello scivolone che ha preso: “Non mi faccio mettere i piedi in testa da Tommaso Zorzi, lui e Stefania fanno le nomination a coppia, si mettono d’accordo. Io non lo assecondo, ha avuto un attacco spropositato. Mi ha aggredito”.

Anche Francesco Oppini non ha lesinato critiche: “Lunedì sera sono andato dalla sua parte per un motivo molto chiaro perché far passare da fuori che c’è un accanimento non paga, visto che nel gruppo di Matilde avevo sei persone affini quanto Tommaso, ho pensato vado di là per non far vedere che siamo un gruppo. Matilde in qualche modo è stata fuori dall’altra stanza quando si è esposto con Tommaso urlando. Lui esagera, non ha limiti, anche noi possiamo dire che ha il suo gruppo”. Questa mattina a colazione Stefania ha riproposto l’argomento: “Quello che ha detto Matilde a me è stato cattivo perché anche lei ha pensato al gioco e non all’amicizia, quando c’era da rendere qualcuno immune ha fatto il nome di Denis non il mio, quindi non può farmi la morale. Dire che una cosa era sbagliata non significa andare contro Matilde. Non è giusto che mi faccia passare per una persona scorretta. Mi diceva ‘stai tranquilla, amore, è un gioco’ e poi dice queste cose”.

Tommaso ha ripetuto i concetti della sera precedente e Oppini si è innervosito dicendo che non aveva voglia tornare su un argomento che riteneva chiuso, ma Zorzi: “Non mi sei piaciuto, io penso che non ti schieri perché se ti schierassi contro certe cose non ti andrebbe bene. Se non hai voglia di parlare non entrarci. Non mi piace che non prendi mai una posizione netta”. Gli animi si sono accesi e Zorzi ha sottolineato un particolare sfuggito ai più: “Matilde non ha sbagliato solo su Guenda, anche su di te Adua. Ha detto che ci sono persone che si avvicinano a te approfittando di uno stupro e dell’anoressia. E’ una roba allucinante. Di una gravità che non può passare in sordina. E’ gravissimo. Ha detto che Stefania e Maria Teresa si approfittano del tuo stupro per pulirsi la faccia e fare le buone. A Maria Teresa ha detto che si è approfittata del rapporto con la figlia, con la figlie e il fidanzato paragonandolo a parrucche e ciglia finte. Un conto è provocare, un conto è dire cattiverie gratuite. Nessuno che ha avuto il pensiero di dirlo. Sentivo ‘brava Matilde’, ma brava cosa?! Sputa veleno”.

Poco dopo in giardino, Stefania difendeva l’amico Tommaso: “A volte ha un modo di fare sbagliato, ma il senso della cosa è giusta. Voleva difendere le persone come aveva fatto Matilde con Adua. Se l’è presa con te perché non hai preso una posizione” e Francesco: “Non va giustificato a priori. Alla terza volta che mi dice che gli sono caduto in basso, mi girano. E poi non ha tenuto conto che l’altra volta sono andato contro il gruppo con cui sono affine per venire da voi” e la Orlando: “Infatti non l’ho capita, mi sei sembrato para**lo. Cosa vuoi dire? Devo presupporre che nel nostro gruppo sei venuto solo per Tommaso e non anche per me? Ma perché Matilde doveva rimanerci male del mio comportamento? Se fossi stata para**la mi sarei messa nel gruppo numericamente più grande, quello più forte”. I coinquilini hanno protestato e Stefania: “Non l’ho creato io ma Alfonso”.

Oppini ha perseverato con una bugia: “Tutti dicono che sei una prezzemolina, che spettegoli e io ho detto ‘no, la conosco da 20 anni e vi dico che è così’”. Ma stava mentendo. C’è il filmato in cui martedì nella stanza arancione afferma l’esatto contrario: “Non è mai stata così, si è attaccata a Tommaso perché è il più forte”. Intanto Tommaso Zorzi è ancora molto arrabbiato con Elisabetta: “Dopo voglio chiarire. Prima dice che i miei amici sono dei lecca**lo, offendendoli tutti e poi ti sento dire ‘stamattina non mi ha salutato’ e che ti devo dire pure buongiorno?! Io la giudico nel gioco, non per le cose fuori”.

Oppini ha suggerito di lasciar correre: “Secondo me si riferiva ai rapporti qua dentro” e Zorzi ha piazzato di nuovo: “Secondo te c’è sempre un attenuante a tutto. Io non lascio correre per niente”. Un groviglio di litigi e provocazioni che ha toccato Alba Parietti. La mamma di Oppini ha fatto un post su Instagram in difesa del figlio e poi lo ha cancellato. Il testo però è stato riportato da Trash Italiano: “Qualcuno per mettere zizzania o in malafede dice che Francesco userebbe Tommaso a fini personali o peggio per attirare simpatie o popolarità. veramente ha passato una vita ad evitare di sfruttare le mie conoscenze o il mio ambiente. Questo pettegolezzo strisciante succede fuori dalla casa, sono i soliti odiatori, ma peggio ancora lo insinua qualcuno subdolamente dentro. La prima è la malignità fine a screditare la lealtà di Francesco e questo è davvero una cattiveria perché è uno che non ha mai voluto usare la popolarità della propria madre, figuriamoci di un amico. Secondo perché chi è abituato a mettere in scena teatrini a qualsiasi prezzo, probabilmente crede che tutti siano fatti come lui o meglio lei”.

