"Occhio a quelle magliette", Enrico Montesano pronto a portare tutti in tribunale

Francesco Fredella 20 ottobre 2020 a

a

a

Enrico Montesano non scherza. Ed è pronto a trascinare in tribunale chi commercializza le magliette con la caricatura del personaggio del film “Febbre da cavallo” (Armando Pellicci, detto er pomata). L’attore romano non sapeva nulla di queste t shirt ed è stata una doccia fredda quando un suo fan lo ha avvisato. Così, tutto finisce nelle mani del suo avvocato, Ivano Chiesa (principe del foro di Milano). “Circolano e sono in vendita t shirt con la stampa di un disegno che rappresenta il personaggio di Montesano nel film Febbre da Cavallo. Tutto a sua insaputa”, racconta Ivano Chiesa. “Enrico ne è venuto a conoscenza tramite un fan che gli ha mandato alcuni messaggi sui social con la foto delle magliette. Ed è gravissimo usare l’immagine dell’attore però commercializzare magliette o altri capi senza che ne sapesse nulla”, continua l’avvocato Ivano Chiesa. Sarà battaglia, a quanto pare perché rimarca:“Se non ci sarà uno stop a questa vendita faremo causa. Non si tratta di un omaggio da parte dei fan. Qui c’è commercializzazione di un’immagine, quella del mio assistito. Non si può fare”. Enrico Montesano, però, non ne parla. Silenzio totale. Tutto in mano al suo avvocato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.