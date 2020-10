Bisturi e cambiamenti estetici, il programma bomba su Real Time

Francesco Fredella 19 ottobre 2020 a

a

a

Preparatevi ad un programma bomba. Daniele Di Lorenzo - uno dei produttori più stimati della televisione e cinema - ha stretto un accordo con Real Time per un nuovo programma. Si tratta di un’indiscrezione che sta circolando da diversi giorni tra gli addetti ai lavori. Nessun annuncio ufficiale da parte del produttore, Presidente della LDM Comunicazione Italia e molto famoso in America.

Il nuovo format si occuperà dei cambiamenti estetici. Ma non si sa ancora chi vedremo alla conduzione. E’ già stata messa nero su bianco la messa in onda: primavera 2021. Ovviamente, le registrazioni inizieranno a breve. Sembra che il set sia tra Roma e Milano. Ma non ci sono altri rumors. Per adesso.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.