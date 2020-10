Paolo Del Debbio, cosa c'è dietro al cambio di look. Ha perso 20 chili per amore

Arnaldo Magro 07 ottobre 2020 a

a

a

Per i telespettatori più affezionati era impossibile non accorgersene. Paolo Del Debbio, professore universitario e conduttore di Dritto e Rovescio si è ripresentato in conduzione dopo la pausa estiva con un look decisamente diverso e ringiovanito. Dimagrito 22 chili, barbetta incolta e capello più lungo e fissato col gel. Sempre riservato sulle vicende personali, avrebbe detto a tutti di essersi messo a «regime» per motivi di salute.

In realtà, tra i corridoi di Cologno, si mormora che il motivo di tale cambiamento potrebbe essere riconducibile ad affari di cuore del professore. Sarà per questo che appare spesso di buon umore? Chi lo conosce bene azzarda sia addirittura innamorato. Sarà vero? Da sempre apprezzato dal gentil sesso la nuova versione di Del Debbio pare comunque riscuotere parecchio successo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.