Natale nella Casa del Grande Fratello Vip? L'idea di Mediaset per il reality

Capodanno al Grande Fratello Vip 5? L'indiscrezione è del sito "TvBlog". Secondo il portale, Mediaset è molto soddisfatta dei dati di ascolto (in crescita) del reality show e ha deciso di confermare i due appuntamenti settimanali fino alla fine del format, prevista per il 3 dicembre. Ma qui arriva la clamorosa indiscrezione: il GF potrebbe essere prolungato a gennaio facendo trascorrere ai vip le feste natalizie nella casa più spiata d'Italia. Si legge sul sito: "Potrebbe capitare dunque che gli inquilini del Grande fratello vip 5 passino le feste fra Natale a l’Epifania dentro la casa di Cinecittà, compreso il 31 dicembre, con la possibilità che si faccia il classico veglione di Capodanno su Canale 5 direttamente dalla casa del Grande fratello. Non solo, il programma potrebbe proseguire pure per qualche settimana anche dopo, per concludere il suo percorso ad inizio 2021, più precisamente fino alla fine del mese di gennaio, di fatto allontanando l’ipotesi di un’altra edizione del Grande fratello in primavera". Tuttavia non sarà semplice convincere i volti noti e lo stesso Signorini a non trascorrere il Natale in famiglia, a meno che non si pensi a una specie di staffetta tra i concorrenti.

