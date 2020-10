GfVip, Dayane Mello fa infuriare la fidanzata di Oppini. CI pensa papà Franco

Francesco Fredella 05 ottobre 2020 a

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini jr fa infuriare la sua fidanzata? Pare di sì. La vicinanza di Dayane Mello, che lui stesso ha sempre tenuto lontano, avrebbe fatto arrabbiare Cristina, fidanzata di Oppini. Che però ha sbottato dicendo: “Ho una grande fiducia nell’uomo che ho conosciuto, e che amo più della mia vita. Deve prendere una posizione chiara”.

“I freni li ha messi. Non ho sentito Cristina in queste ore, ma pochi giorni fa. Probabilmente si riferisce al fatto che deve mettere dei paletti chiari: un distanziamento non solo sociale, ma sentimentale”; racconta Franco Oppini. “Lei lo accarezza, lo abbraccia. Lui dovrebbe dire basta a questi gesti, ma Francesco è dentro una casa dove si gioca”. I comportamenti di Francesco, insomma, avrebbero creato un po’ di scompiglio in casa. Nulla di grave, per carità, ma la sua fidanzata Cristina sembra che sia sul piede di guerra. Ci penserà Franco a tranquillizzarla con una telefonata. “Nei prossimi giorni la sentirò”, assicura Oppini. “Ci sentiamo sempre una volta ogni settimana. Lei è una persona molto intelligente, aperta alla comprensione e alla discussione. Non voglio spezzare nessuna lancia a favore di Francesco. Non devo mai convincerla di nulla. Ma si deve ricordare che è un gioco con strategie. Questa ragazza (Dayane ndr) sta catalizzando le attenzioni del pubblico: fa il suo gioco”.

