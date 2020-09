28 settembre 2020 a

Elettra Lamborghini e il super spacco matrimoniale. La bella ereditiera non perde occasione per mettersi in mostra e provocare. Anche nel giorno delle sue nozze.

Elettra Lamborghini con velo e abito bianco. Le immagini dal matrimonio con Afrojack

E allora eccola qui mentre taglia la torta nuziale: uno spacco inguinale accanto al suo novello sposo. A questo punto faceva prima a restare nuda o no?

