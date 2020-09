Elisa Isoardi balla da sola ma Raimondo Todaro la sostiene dal Gemelli

26 settembre 2020 a

Non ce l'ha fatta Raimondo Todaro ad essere in pista a Ballando con le stelle, perché è ancora nel letto d'ospedale al Gemelli dopo l'operazione per appendicite. Così Elisa Isoardi ha dovuto ballare da sola, e se l'è cavata egregiamente fra i sorrisi del suo Raimondo che era collegato in diretta dalla sua stanza di ospedale. Alla fine lui si è spellato le mani e le ha mandato un bacio emozionato.

La giuria ha discusso a lungo se l'esibizione era votabile o meno, e alla fine ha deciso di sì. Così lei ha potuto portare a casa un punteggio lusinghiero, anche grazie al bonus di 10 punti conquistato in coppia nella prima puntata.

