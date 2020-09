Tiresia ribalta la tradizione letteraria

Al giardino dell'Angelo Mai

21 settembre 2020

a

a

Domani sera, alle ore 20, nel giardino dell’Angelo Mai a Roma è allestito “Tiresias”, tratto da “Hold your own / Resta te stessa” di Kate Tempest, tradotto da Riccardo Duranti, con la regia di Giorgina Pi e l’interpretazione di Gabriele Portoghese. Lo spettacolo, coprodotto da 369gradi, Angelo Mai e Bluemotion, ha debuttato in prima assoluta a Milano al festival “Da vicino nessuno è normale”.

Giorgina Pi, sulle orme di Tempest prende le mosse dalla tradizione teatrale occidentale e nello specifico dalla letteratura antica per riscriverla e ribaltarla completamente, ritrovando in essa la possibilità di resistere al cambiamento, di creare una propria nomenclatura immaginaria con cui amare le cose del mondo, trasformando la memoria delle nostre vite in simultaneità, invece che cronologia.

Con la complicità di Gabriele Portoghese, unico performer in scena, i piatti da dj, un microfono e dischi incisi per l’occasione, “abbiamo chiesto aiuto a chi non ha bisogno di guardare per sapere” afferma l’artista a proposito di Tiresia.

