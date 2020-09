Maria De Filippi infuriata contro Nicola: non sei un signore

Giada Oricchio 16 settembre 2020 a

Maria De Filippi furiosa a "UominieDonne" contro Nicola, cavaliere over: "Fai il finto turbato! Non sei un signore". Ci sono voluti appena tre giorni di "UominieDonne", il dating show di Canale 5, affinché la furia mariana si abbattesse su uno dei suoi ospiti e lo spazzasse via. Nicola, camicia a strisce colorate effetto LSD, ha lasciato il numero a 7 dame ed è uscito con tre di loro. Una è Roberta Di Padua che lo sputtana subito: "Ha detto che ha paura di prendersi un palo da me e quindi frequenta Valentina e Carlotta come piano B. Inoltre Valentina non gli piace perché ha avuto un approccio troppo fisico e forte".

La dama trasecola un po' perché la sua intimità è finita in pasto ai leoni del Colosseo, un po' perché aveva raccontato alla redazione che c'era stato gran feeling con Nicola. L'uomo, liccato e pituccato più della tronista Sophie e molto teatrale nel corteggiamento, tenta di dribblare la figuraccia, ma Roberta lo mette alle corde: "Hai detto che Valentina ti ha invitato a salire in camera per ben due volte e che hai detto no. Poi ti ha mandato anche un messaggio per farti tornare indietro e ancora no. Hai aggiunto che dovevi portarla in macchina ed eri seccato perché ci avrebbe riprovato". Meschino e ripugnante. Ma Nicola pensa di cavarsela sostenendo che l'ha respinta perché è un bravo ragazzo: "Le avrei fatto del male. Dopo la notte, non l'avrei più visita con gli stessi occhi".

Roba antica che puzza di cantina umida: per Nicola, era una poco di buono perché si era proposta al secondo appuntamento. Oh mio Dio, uno scandalo da fare impallidire Valentina Nappi. Le donne del parterre appiccicano una bella lettera scarlatta a Valentina che boccheggia incredula: "L'ho invitato a salire perché credevo ci fossimo piaciuti". La poveretta sta per annegare nel mare di ipocrisia delle "tutte sante finché non spuntano gli screenshot" quando Maria De Filippi emerge potente dalle acque al pari di Poseidone e urla: "Un signore non dice no a lei e poi lo racconta a un'altra donna. In teoria tu non avresti dovuto raccontare di Valentina a Roberta. Se lo fai, già non sei più santo. Non fare il santo perché non lo sei. Qui nessuno lo è, non iniziare a farlo te perché caschi male. Non sei credibile!". L'ometto ribatte: "Ma era la seconda volta..." e la "Sanguinaria", come da soprannome, lo addenta, lo spolpa e sputa gli ossicini: "Ah oddio, ti ha turbato! Ti ha turbato. Ah vedi? Tu sei stato appena battezzato e cresimato e sei rimasto turbato, eh dai su, poverino, povero Nicola", poi schiaffeggia le dame: "E voi là dietro che l'accusate subito, subito! È facile giudicare eh... Basta, basta. Fatevi una domanda, almeno una, prima di dire a una donna che è facile! No, niente bollata, bollata subito!!!". La verità è che Nicola ha biecamente utilizzato Valentina per vantarsi e suscitare interesse nella disinteressata Roberta Di Padua.

La De Filippi è nera per la furbizia da peracottaro: "Quello che mi spiace è che Valentina pensava fosse andata molto bene. Non contesto il tuo comportamento o quello di Valentina, contesto te che giudichi il comportamento di Valentina andando a raccontarlo a un'altra. Per me caschi sul fatto che dici che l'invito in albergo non ti è piaciuto, che non ci sei andato, ma poi lo hai riferito a Roberta. In pratica Carlotta ora è il piano A, Roberta il piano B e Valentina è sempre l'ultima. La verità è che te non sapevi che parlano tra di loro. Mi dispiace Nicola, mi sa che ti ho fregato io, ma avrai modo di ricominciare". Non le dispiace per niente. E nemmeno a noi.

