Ballando con le stelle, il video senza freni di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts

Alessandra Mussolini trova subito l'intesa con il maestro di Ballando con le Stelle, Maykel Fonts, che la punzecchia: "Vado bene anche se nero?". Milly Carlucci è stata costretta a rimandare Ballando con le Stelle al 19 settembre a causa della positività al Covid-19 di Daniele Scardina e Samuel Peron, ma non ha perso il buonumore come dimostrano le sue storie su Instagram. E non hanno perso la voglia di ballare nemmeno i concorrenti.

Tra le più attive c'è Alessandra Mussolini che ha rispolverato la voglia di spettacolo dimostrando un grande feeling con il maestro Maykel Fonts. I due prima di divertono a twerkare in stile Fedez e Chiara Ferragni (lui le scuote con forza la caviglia) e poi si stuzzicano su Instagram. In un video, la Mussolini dice di sentirsi molto bene e di essere molto soddisfatta di se stessa e Fonts: "E l'esperienza di ballare con un nero?", placida la replica della Mussolini: "Ma che nero? Ma che stai a dire?! Sei meraviglioso". A suggellare l'idillio un bacio sulla guancia.

