Il ministro di cosa? La gaffe del Tg1 su Speranza è clamorosa

03 settembre 2020 a

a

a

La comunicazione del ministro Roberto Speranza in Parlamento viene lanciata da un servizio del Tg1. Clamoroso. Perché la giornalista in studio lo presenta come ministro della...Speranza.

Sarà che che ce n'è davvero tanto bisogno in questo momento in Italia. E chissà che la gaffe non abbia anche dato un'idea al prossimo presidente del Consiglio.