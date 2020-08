Aspettando la Tv, Gianni Sperti fa il contadino

Francesco Fredella 27 agosto 2020 a

Opinionista d’inverno, contadino (per scherzo) d’estate. L’avete riconosciuto? È Gianni Sperti. Bye bye giacca e camicia bianca di ordinanza, adesso in vacanza in Sardegna si fa fotografare seminudo mentre munge il latte in una fattoria. “Tutto nasce dal desiderio incessante di vivere a contatto con la natura, con gli animali e di mangiare sano. Il mio obiettivo è sensibilizzare i giovani a continuare a coltivare anche la tradizione italiana […] Qui sono ad Arborea, patria del latte sardo. A proposito di latte, in Sardegna c’è l’unico latte in grado di produrre il famosissimo pecorino sardo”, scrive sui social. E spunta una gaffe: Sperti si corregge subito quando parla del pecorino sardo, che non si prepara con il latte vaccino (ma con quello di pecora). Poi conclude:“È stata una esperienza emozionante, mungere e sentire il latte caldo”. Pochi giorni di relax e poi tornerà in studio dalla De Filippi.