Arisa, la foto in bikini è impressionante: boom di like su Instagram

Senza filtri né inganno. Rosalba Pippa in arte Arisa pubblica la foto esplosiva in bikini su Instagram e si conferma la regina social del body positive. E' l'ennesima provocazione della cantante seguitissima sui social che non perde mai l'occasione per sfruttare la sua popolarità e lanciare messaggi importanti sul corpo naturale, sfidando i social e gli stereotipi della perfezione a tutti i costi. L'immagine impressiona e conquista i fan.