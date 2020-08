Torna dopo due anni il Festival internazionale della Danza e delle Danze

Madrina dell'evento Carla Fracci che festeggerà il compleanno proprio nel giorno dell'inaugurazione

Il Comune di Nepi e il sindaco Franco Vita hanno voluto fortemente che in quest’anno così particolare segnato dalla pandemia di covid 19 riprendesse il Festival Internazionale della Danza e delle Danze dopo due anni di assenza. Da’ lustro alla nostra città, ha dichiarato Vita nella conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Che si svolgerà in tre serate, da giovedì 20 a sabato 22 agosto. A differenza delle precedenti edizioni, la giornata inaugurale di giovedì si terrà direttamente nella Piazza del Comune, mentre venerdì e sabato verrà ripresa la tradizione di ospitare artisti e pubblico nel castello dei Borgia. Ospite d’onore della manifestazione e madrina dell’evento promosso dai fondatori del Festival Maria Pia Liotta e Paolo Tortelli sarà la divina Carla Fracci, che festeggerà proprio giovedì anche il suo compleanno. Le tre serate si svolgeranno sotto la direzione artistica di Maria Pia Liotta e sono patrocinate dallo stesso comune di Nepi e dall’Associazione fonografici italiana, rappresentata dal vice presidente di Confindustria Cultura Italia Sergio Cerruti. Conduttori d’eccezione dell’evento saranno Beppe Convertini e Maria Elena Fabi.

L’organizzazione curata da Alta Classe Accademia dello Spettacolo ha previsto per la prima serata dopo i saluti del sindaco e la performance della banda musicale di Nepi Enrico Gai una serie di balli dedicati all’ospite d’onore Carla Fracci. Quadriglie, Contraddanze e Polonaise tratte dai manuali dei Maestri del secolo XIX e dai film di genere più famosi, come Il Gattopardo, Sissi e Orgoglio e Pregiudizio. Le serate successive saranno invece una vera e grande maratona della danza, dal classico al contemporaneo passando per il tango, i balli caraibici e i latino americani.

Tra gli interpreti più rappresentativi, solo per citarne alcuni Lorella Cuccarini, Samuel Peron, il neoclassic Ballet di Sabrina Bosco, il soprano Alma Manera, Marco Lo Pesti, Alviero Martini gli Hania e tantissimi altri.

Nella serata conclusiva di sabato, Carla Fracci si esibirà in un inedito per la direzione del Maestro Beppe Menegatti e con la partecipazione di Alma Manera.

Infine sempre nell’ultima serata ritorna il Premio Schiaccianoci d’Oro, realizzato dall’artista Enrico Manera. Quest’anno tra i premiati Lorella Cuccarini, Micha Van Hoecke, Alviero Martini, Francesca Barbi Marinetti, Stefania di Cosmo e altri autorevoli artisti ed esponenti del settore.