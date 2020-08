Nicoletta Mantovani sposa Alberto: la nuova vita dopo Luciano Pavarotti

Giada Oricchio 11 agosto 2020 a

Nicoletta Mantovani dice definitivamente addio a Luciano Pavarotti. La seconda moglie del celeberrimo tenore italiano ha ritrovato l'amore e a settembre si sposa. Nicoletta Mantovani ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, in edicola mercoledì 12 agosto, per raccontare la seconda vita dopo Luciano Pavarotti: a settembre sposa Alberto, suo compagno da 9 mesi. "Ci ha fatti conoscere un amico comune ed è stato subito amore. Il lockdown ci ha fatto capire che eravamo fatti l'uno per l'altra. Non avevamo motivo di sposarci se non per la voglia matta di farlo - ha dichiarato la Mantovani -. Abbiamo deciso di sposarci in chiesa perché da credente per me è importante farlo davanti al Signore".

Nicoletta Mantovani convolerà a nuove nozze in una chiesa di Bologna che le è molto cara e a proposito dell'impegno per portare avanti il ricordo dell'opera di Pavarotti ha aggiunto: "Continuerò a seguirne la memoria, ma come diceva sempre Luciano, la vita va vissuta al massimo in ogni istante cercando di avere sempre un sorriso. E Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore magico e profondo".

Negli anni '90, la Mantovani era la segreteria di Pavarotti sposato con Adua Veroni dal 1961, ma i due si innamorarono e nel 1996 uscirono allo scoperto con una vacanza alle Maldive. Nel 2000, Pavarotti ottenne il divorzio e nel 2003 fu celebrato il matrimonio con Nicoletta, più giovane di 35 anni, dalla quale ebbe Alice. Nel 2007 la morte improvvisa del tenore considerato tra i 10 più importanti della storia lirica.