Myrta Merlino, coronavirus e gli ex in tv: perché è stata dura

09 agosto 2020 a

a

a

A tutto campo. In un'intervista fiume Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira su La7, si confessa a Il Giornale e racconta la carriera, il dolore per la morte del padre, la paura del coronavirus, l'amore con Marco Tardelli che "mi ha permesso di lasciarmi andare e mi ha addolcita". Racconta anche della sua lunga relazione con il commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri, con lui la conduttrice ha avuto anche una figlia (Caterina, 19 anni). E ovviamente in questi ultimi mesi lo ha dovuto intervistare. "Non è stato semplice. Ho cercato di fare al meglio il mio lavoro".

Ma è per il suo amore Marco Tardelli, il campione simbolo dei Mondiali dell'82, poi allenatore, commentatore la confessione più succosa della conduttrice di La7 che racconta l'amore dopo i 50 anni tra emergenza covid, famiglie allargate e case separate.

"Durante il lockdown vi incontravate al supermercato?" e lei risponde: "Viviamo in due case diverse. E, dunque, abbiamo rispettato le regole. Ogni tanto ci davamo appuntamento per fare la spesa ci parlavamo in fila. Io dovevo andare tutti i giorni in studio e, come tutti, non volevo mettere nessuno a rischio. Ho avuto paura per i miei figli, chiusi in casa, quando tornavo mi lavavo in continuazione".

Myrta Merlino e Tardelli stanno insieme da quattro anni. "E a 51 anni (lei) e 65 (lui) continuano ad amarsi come due diciottenni, a fuggire insieme per weekend romantici, a girare con il vespino rosso" scrive Il Giornale. Alla domanda quanto ti ha cambiata la relazione con Tardelli la conduttrice risponde: "Molto. Lui mi ha permesso di abbassare le difese, di lasciarmi andare. Ho passato gran parte della mia vita a correre, studiare, lavorare, costruirmi una carriera, fare la moglie e la madre. Ho avuto due gemelli (Pietro e Giulio, 23 anni) quando ero molto giovane. Con lui mi sono fermata, tranquillizzata e mi sono ripresa quello che non ho potuto avere a vent'anni".