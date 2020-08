Incendio nel resort di Temptation Island. Giallo sul rogo, programma a rischio?

Francesco Fredella 06 agosto 2020 a

a

a

A fuoco il resort di Temptation island, nuove puntate a rischio? Sembra proprio di sì. La struttura, che si chiama “Is Morus Relais” e si trova in Sardegna, è stata parzialmente distrutta. Pare che le fiamme abbiano coinvolto una parte della struttura destinata al set del programma. Adesso occorre capire se, dopo l’incendio, si possa registrare la nuova stagione del format targato Fascino (che dovrebbe essere registrato nei prossimi giorni). Resort evacuato.

“Le fiamme hanno raggiunto anche le scenografie del programma. Non chiaro se l’incendio sia doloso o casuale. Dopo che è scattato l’allarme i vigili del fuoco di Cagliari”, come racconta Sardegna Live. Sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco e Carabinieri.

Adesso si teme per le nuove puntate di Temptation, che dovrebbero essere registrate a breve (la seconda edizione sarà in onda a settembre) dovrebbero essere registrate a breve. Sicuramente si tratta di un grattacapo da sistemare il prima possibile. Piano B per salvare il programma?