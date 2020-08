Fedez e Cara insieme per il singolo. E scoppia il gossip

04 agosto 2020 a

a

a

Fedez e Cara: solo amici? Il piccolo giallo è scoppiato in occasione dell'uscita del brano "Le Feste di Pablo" durante il lockdown. La canzone ha conquistato la vetta di Spotify facendo balzare agli onori della cronaca la ventenne di Crema, scoperta da Fedez in un piccolo studio di registrazione milanese e in precedenza finalista al concorso Area Sanremo Tour.

I fan del rapper hanno ipotizzato che potesse esserci qualcosa di più tra i due artisti che hanno trascorso molto tempo insieme in sala di incisione. Nient'altro che una fantasia. Il feeling è solo musicale: Fedez ritiene che Cara sia un astro nascente del panorama musicale italiano, ma è innamoratissimo della moglie Chiara Ferragni dalla quale ha avuto Leone, 2 anni.