Dal casco di Top Gun al medaglione di Indiana Jones, tutto all'asta on line

Avere i cimeli del film del cuore e dell'attore-idolo, si può. Il casco indossato da Tom Cruise in «Top Gun», i guantoni da boxe di Sylvester Stallone in «Rocky» , la Colt Revolver di Clint Eastwood in «Il texano dagli occhi di ghiaccio», la Karmann Ghia blu di Brad Pitt in «C’era una volta... a Hollywood», l’abito nero indossato da Michael Corleone (Al Pacino) a Miami in «Il Padrino - Parte II», la cinepresa Vista Vision MVV-6 di Alfred Hitchcock per girare «La donna che visse due volte»: sono alcuni degli oggetti resi celebri dai film di Hollywood che verranno battuti in un’asta online dalla casa Pop Store a Los Angeles il 26 e 27 agosto.

Si tratta complessivamente di oltre 850 lotti per un valore stimato di circa 6 milioni di dollari. Tra gli oggetti più importanti, stando al prezzo, dell’asta figura il modello lungo oltre tre metri che rappresenta la "Nostromo", famosa nave spaziale intergalattica di «Alien», il thriller spaziale di Ridley Scott: è stimata tra 300.000 e 500.000 dollari. Composto principalmente da legno e metallo, il modello fu utilizzato per realizzare i piani cinematografici che mostrano l’esterno dell’astronave. Altri pezzi rari comprendono un costume completo di Darth Vader, uno dei cinque usati per promuovere il primo film di «Star Wars» (150-250.000 dollari). I fan di Indiana Jones potranno provare ad acquistare il medaglione di bronzo che porta l’effigie di Ra usata da Harrison Ford «I predatori dell’arca perduta» (100-200.000 dollari) per trovare le preziose Tavole della Legge. L’autentico casco da pilota di caccia utilizzato da Tom Cruise in «Top Gun» è stimato in circa 70.000 dollari. L’elmetto è personalizzato con il nome del personaggio interpretato dall’attore Maverick Mitchell. I guantoni da boxe indossati da Stallone nel suo famoso film sul pugile Balboa recano l’iscrizione Rocky (12-16.000 dollari).