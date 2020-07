Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia separati. Su Instagram spunta il messaggio: mi manchi

Francesco Fredella 02 luglio 2020 a

a

a

Lontani. Ma solo per motivi di lavoro. Nessuna crisi. Nessuna rottura. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sognano ancora. Ma adesso spunta un “mi manchi” sui social che l’ex di Sarcina scrive a suo Paolo. Ed è caos sui social. Rewind. I due, dopo il Gf vip, si sono incontrati in Sicilia (terra di origine di Clizia). Tra i due c’è amore e passione. Il pubblico, sin da subito, ha imparato ad amarli. Ma la coppia deve fare i conti con la lontananza: Paolo e a Roma con suo padre Massimo, Clizia a Milano per alcuni scatti. Solo qualche giorno fa la super coppia si trovava a Lampedusa. Vacanza e amore: ingredienti perfetti. Ma una fonte segreta ci spiffera: “Tra pochi giorni si vedranno di nuovo”. Sembra che Paolo e Clizia abbiano scelto l’Italia come meta della loro vacanza. Che ha il sapore della luna di miele.