Stefano De Martino e Belen, a Made in sud battutaccia sulla scappatella: gelo totale

Adesso Stefano De Martino rompe il silenzio. Basta false notizie. Basta chiacchiericci. A “Made in sud”, il programma di Rai2 che lo vede alla conduzione, arriva la provocazione del comico Peppe Iodice. Che torna sull’argomento Belen. Ovviamente, l’ex ballerino di Amici dribbla. Sorride. Non ne vuole parlare. I motivi della rottura con la sua ex moglie sono ancora avvolti nel mistero, ma in Rete le malelingue parlano di presunti tradimenti da parte di De Martino. Nessuna conferma. Nessun indizio. Nessuna prova. Il caso, però, sta infiammando la cronaca rosa ormai da settimane. “Non vorrei fare gossip, ma una domanda te la devo fare… ma davvero ti piacciono le vecchiarell”, dice Peppe parlando con De Martino. “Fai il zuzzusiello? Chi è questa conduttrice? Dai su…”, continua durante lo show. La risposta di Stefano non tarda ad arrivare: “Sono fake news, tu non devi leggere il web”. Caso chiuso. E cala il gelo in studio.