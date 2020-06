Jasmine Carrisi, colpo basso a papà Al Bano: non lo ascolto

Giada Oricchio 28 giugno 2020 a

Tradimento in casa Carrisi: “Non lo ascolto”. Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha debuttato con il primo singolo “Ego”, un genere non sofisticato tra il rap e il pop lontano dalle melodie italiane del celeberrimo padre. E Jasmine, in un’intervista al Corriere della Sera, ha confessato che è tutto voluto infliggendo un colpo all’“ego” del padre: “Non ascolto assolutamente la sua musica. Vorrebbe che lo seguissi un po’ di più, ma proprio non ci riesco”.

L’aspirante cantante ha confessato anche che i genitori le hanno dato il permesso di debuttare nel mondo della musica a patto che prosegua negli studi, così si è iscritta al corso universitario “Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa”, ma a Milano e non a Lecce come avrebbe voluto la mamma.