Noemi dimagrisce così. L'allenamento miracoloso del Tabata Training

25 giugno 2020 a

a

a

Si chiama Tabata Training ed è stato inventato negli anni '90 dallo scienziato giapponese Izumi Tabata. Si tratta di un metodo di allenamento intensivo che riesce a bruciare i grassi e a far perdere peso a vista d'occhio. Sono in molti ad aver seguito questo metodo con ottimi risultati. Tra questi c'è la cantante Noemi che ha postato una foto su Instagram in cui si fa vedere in uno stato di forma invidiabile.

Noemi: canto contro chi vuole rubarci i sogni

Il Tabata Training si basa sull'alternanza tra allenamenti intensivi aerobici e anaerobici e brevi e frequenti pause. In particolare i primi 20 secondi sono dedicati all'attività a cui seguono 10 secondi di pausa. Lo schema prevede la ripetizione, nel giro di 4 minuti, di 8 sequenze analoghe. Guardando Noemi sembra proprio che il metodo funzioni alla perfezioni e prevediamo diventerà uno dei tormentoni in vista dell'imminente prova costume.