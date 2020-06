Bufera su Chiara Ferragni e Fedez alla Cappella Sistina. Il post che ammutolisce gli hater

17 giugno 2020 a

È bufera (in un bicchier d'acqua) per la visita privata di Chiara Ferragni e Fedez alla Cappella Sistina. La coppia che più social non si può ha pubblicato su Instagram le loro foto mentre ammiravano incantati gli spettacolari affreschi di Michelangelo e l'hashtag #CappellaSistina è subito diventato trending topic di Twitter.

Infatti molti utenti attaccano i Ferragnez di fare una cosa proibite, ovvero scattare foto - solitamente vietate - nella Cappella Sistina, e vantarsene sui social con i "comuni mortali". "Con i soldi si può fare tutto?!", "Quindi se sei famoso puoi fare le foto alla Capella sistina, altrimenti niente?? Siamo solo dei poveracci", "A quanto pare con i soldi e se ti chiami Ferragni puoi fare tutto, ovunque", alcuni commenti che hanno fatto schizzare in alto l'argomento.

Peccato che, come nota un utente, "Sono andato sul sito dei Musei Vaticani, per un tour privato di 3 ore per 4 persone con la visita alla Cappella Sistina il costo è di circa 80 euro a testa. Fatevi una vita, anche se evidentemente preferite quella degli altri". Non solo, l'ondata di indignazione non si è scatenata quando altri personaggi noti, e con molti follower sui social network, hanno pubblicato scatti analoghi tra le bellezze della Cappella Sistina godute in solitario come gli attori Diana Del Bufalo, Isabella Ferrari e il Genny di Gomorra Salvatore Esposito. Ma per i Ferragnez scatta sempre e comunque la reazione, positiva o negativa, della rete.