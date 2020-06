Dimensione Suono riparte con il livestream

Valentina Lo Russo 08 giugno 2020 a

Ripartire all'insegna della musica. E' tra gli obiettivi dello speciale livestream che per la prima volta vedrà insieme le due storiche radio Dimensione Suono Roma e Discoradio​ in un abbraccio virtuale. Roma e Milano si uniscono venerdì 12 giugno alle 18.00 in un live set in contemporanea streaming live e diretta radio, un dj set di 1 ora per sostenere e abbracciare virtualmente i propri ascoltatori al termine del lockdown e guardare con positività e ottimismo alla nuova fase di ripartenza. La performance potrà essere vista live sui canali social media di entrambe le emittenti, Instagram e Facebook, e ascoltata in contemporanea sui rispettivi canali radio, in FM, in streaming sui siti www.dimensionesuonoroma.it e www.discoradio.it e dalle rispettive app per smartphone e tablet. Si annuncia molto interessante la scaletta del live set che vedrà alternarsi dj e voci di entrambe le radio: per Discoradio saliranno in consolle Matteo Epis e Edo Munari, con le voci di Don Cash e Valentina Guidi mentre per Dimensione Suono Roma saliranno in consolle Jas&Jay e Teknick Perilli, con Davide Berton e Lorenzo Palma.​ Attraverso una comune piattaforma di condivisione video, gli ascoltatori potranno partecipare al party attivamente ovunque si trovino, commentando live e diventando anche loro i protagonisti. “Il nostro sostegno va a tutte le persone che tengono duro da mesi. Con questo evento sinergico in live streaming e diretta radio, uniremo mezza Italia e daremo animo ai nostri ascoltatori” annuncia Alberto Di Stefano, Station Manager di Dimensione Suono Roma.