Ascolti, Barbara d'Urso festeggia così i "picchi" di live

Cinquantesima puntata. In media, “Live non è la d’Urso” sfiora il 12% di share, ma raggiunge picchi del 20% di share con 3 milioni di spettatori e 10 milioni di contatti in Rete durante la serata. La d’Urso continua a volare. E’ la regina del talk della domenica sera. La Rete sorride agli ascolti altissimi che raggiunge anche alla penultima puntata di stagione.

“Sempre orgogliosi di stare con voi, di informarvi e intrattenervi. E di riportare Canale 5 a 9 spazi pubblicitari”, scrive la d’Urso sui social. Dove pubblica un d’Urso - boomerang (come ormai viene ribattezzato) per festeggiare al successo televisivo di ieri. Domenica l’ultima puntata di “Live”. Poi una breve pausa estiva. E la d’Urso - come annunciato sulle pagine del “Corriere della sera” - tornerà al timone di “Live”, “Domenica Live”, “Pomeriggio5” e poi il “Grande Fratello”. Malgioglio già promosso a opinionista: questi sono i primi rumors che trapelano.