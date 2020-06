Le donne nei media nella Notte degli Archivi

Cineteca del Veneto racconta l'evoluzione e la voglia di parità anche ad Archivissima 2020

Raccontare delle Donne e della loro immagine nei media di divulgazione di massa: lo fa la Cineteca del Veneto partecipando alla Notte degli Archivi (5 giugno 2020 dalle 18.00) e ad Archivissima 2020 (5- 8 giugno) con una specialissima selezione dai Cinegiornali dal suo Archivio. Un viaggio impietoso attraverso il linguaggio dei primi anni ‘60 che ci fa capire come l’emancipazione femminile sia stata e sia tutt’ora un percorso lunghissimo: a quasi vent’anni da quel fatidico 2 giugno, infatti, la figura della donna è ancora descritta quasi esclusivamente per la sua bellezza, per la sua esteriorità, e il suo ruolo è strettamente legato all’ambiente domestico.

La selezione della Cineteca del Veneto dai Cinegiornali non è ovviamente casuale: giugno è il mese che ricorda la nascita della Repubblica, ma anche del voto alle donne in Italia. Il referendum del 2 e 3 Giugno 1946 costituisce la prima occasione di consultazione politica nazionale in cui hanno potuto votare le nostre donne. Tuttavia questa data segna solo l’inizio di un cammino infaticabile che porterà ad una sempre più consapevole affermazione della donna nella società. Cammino che, certamente, vede ancora alcune vistose pecche proprio in questi documenti dei primi anni ‘60. Documenti che la dicono lunga sull’immagine collettiva delle donne. Ricordiamolo: i Cinegiornali sono spesso, in quegli anni, il contenuto per eccellenza della divulgazione di massa.

Quindi: oggi si svolgerà la quinta edizione de La Notte degli Archivi e per la prima volta l’iniziativa assume una dimensione nazionale coinvolgendo archivi di tutta Italia. La Notte degli Archivi, patrocinata dall’ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana, rientra nel programma del festival Archivissima. L’edizione 2020 è dedicata alle Donne protagoniste di storie di cambiamento e trasformazione.

Moltissimi dei contenuti di Cineteca del Veneto, vale la pena segnalarlo, una volta restaurati sono disponibili gratuitamente al grande pubblico su TecaTV: webtv e canale on demand che raccoglie, oltre ai documenti della Cineteca anche Film, Documentari e Corsi Online.