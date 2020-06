C'è posta per Fedez. Arriva la querela e il rapper si sfoga: Paese meraviglioso

Giada Oricchio 04 giugno 2020 a

a

a

Il Codacons querela Fedez che replica: "Un'onorificenza per aver fatto del bene". Il proverbio dice: "fai del bene e dimenticalo", ma nel caso di Fedez è fai del bene e ricevi un atto giudiziario. Il rapper e imprenditore ha postato sui social una fotografia in cui mostra la notifica di una denuncia. Ha coperto il nome del mittente, ma in un'Instagram Stories, con tono amareggiato, ha detto: "Non so quali ricordi vi abbia lasciato questo periodo di quarantena, per quanto mi riguarda questo è quello che mi è rimasto. Grazie Codacons, è sempre bello esporsi per cercare di dare una mano in un momento difficile e ricevere questo tipo di onorificenze. Che paese meraviglioso".

Codacons querela Fedez. Associazione a delinquere, il rapper risponde così

Gli utenti di Instagram e Twitter hanno espresso solidarietà a Fedez esercitando anche l'arte dell'ironia con una serie di meme divertenti. La querelle tra il Codacons e il rapper è quella relativa alle donazioni per beneficenza a sostegno degli interventi per combattere il Coronavirus. L'associazione dei consumatori pubblicò un banner in cui invitava a donare per l'epidemia, ma in realtà le risorse andavano al Codacons che poi le avrebbe gestite come riteneva opportuno. Fedez lo fece notare e il banner fu cambiato, ma l'associazione annunciò querela. A sua volta, il Codacons gettò sospetti sulla raccolta fondi (oltre 4.000.000 di euro) dei "Ferragnez" a favore dell'ospedale San Raffaele di Milano sulla piattaforma pubblica "Gofundme". Il rapper è accusato di diffamazione, calunnia, associazione a delinquere, violenza, minacce plurime e induzione a commettere reati.